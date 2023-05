Paura a Milano | esplosione a Porta Romana | a fuoco diverse auto | alta nube nera

(Di giovedì 11 maggio 2023). Un’è divampata stamattina nel quartiere di, in via Pier Lombardo, nel centro della città. Sonolecoinvolte nell’incendio e un’colonna di fumosi è alzata a causa delle vetture in fiamme sui due lati della strada. Nel rogo sono rimaste ferite quattro persone. L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Radio taxi fuori uso a, 02.4040 valuta iniziative legali Quattro coltellate al padre durante una lite, arrestato nel Milanese Chi l’ha visto?: il caso della giovane Nicole scappata da casa Rosa Di Domenico: aggiornamenti del caso a ‘Chi ...

Paura a Milano: esplode bombola di ossigeno TGLA7

L’esplosione di un furgone carico di bombole d’ossigeno in centro a Milano ha provocato un ferito, ma soprattutto tanta paura ...Le testimonianze: "Sembrava un terremoto, siamo scappati fuori dai negozi". Il fuoco è arrivato anche dentro alcuni appartamenti ...