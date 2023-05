(Di giovedì 11 maggio 2023) Un vasto incendio è scoppiato in tarda mattinata in pieno centro di, in via Pier Lombardo, zona Porta Romana . Una colonna di fumo nero è ben visibile da diversi punti della città. Ancora ...

Paura a Milano: esplode bombola di ossigeno TGLA7

L’esplosione di un furgone carico di bombole d’ossigeno in centro a Milano ha provocato un ferito, ma soprattutto tanta paura ...Le testimonianze: "Sembrava un terremoto, siamo scappati fuori dai negozi". Il fuoco è arrivato anche dentro alcuni appartamenti ...