Parte da Pescara la IV Edizione della Ride 4 Vape

(Di giovedì 11 maggio 2023) (Adnkronos) - Oltre 230 km in sella a una bici, con 2.300 mt di dislivello, per sensibilizzare media e istituzioni sul rischio ridottoe-cig Roccatti: “Regno Unito prossimo Paese senza fumo grazie a politiche sanitarie all'avanguardia” Roma, 11 maggio 2023. Prenderà il via la prossima settimana la 4°, il viaggio simbolico in bicicletta nato nel 2020 per sensibilizzare l'opinione pubblica sulle tematiche relative al vaping e al principio di riduzione del rischio, già riconosciuto e utilizzato efficacemente nella lotta al fumo in molti Paesi del mondo. Protagonista sarà ancora una volta Umberto Roccatti, Presidente di ANAFE (Associazione Nazionale dei produttori di Fumo Elettronico) e Vicepresidente di IEVA (Independent EuropeanAlliance), che ...