Parlamento Ue | primo via libera alle regole per l' Intelligenza Artificiale

L'obiettivo del provvedimento approvato è quello di garantire uno sviluppo umano - centrico ed etico dell'Intelligenza artificiale in Europa, fissando nuove regole di trasparenza e gestione del ......maggio si vota per il rinnovo dele la scelta del Capo dello Stato. Il presidente uscente, Recep Tayyip Erdogan, cerca la terza riconferma consecutiva, nell'anno in cui si celebra il...... resa tale dalla gente che a mano violenta se non armata assedia e poi dà l'assalto al... L'assedio, il rifiuto del risultato elettorale, lo smontaggio del pilastrodel patto sociale (...

Regolamentazione normativa dell’intelligenza artificiale: primo via libera dal Parlamento europeo Agenzia Nova

Europa e case green, riqualificare il patrimonio edilizio e renderlo più efficiente è importante, ma non sia un intervento di breve periodo ...Gentile Lettore, ogni giorno ANSA è impegnata nella produzione di informazione tempestiva e affidabile, grazie alla sua capillare presenza sul territorio nazionale e internazionale, con l’obiettivo di ...