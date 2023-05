(Di giovedì 11 maggio 2023) AGI - "Mioera abbastanzae aveva le mani insanguinate e diceva 'questo è l'amante e l'ho ucciso". È un passaggio della testimonianza resa agli investigatori da Quemal Malaj, ildi Taulant, l'uomo che ha ucciso la figlia Gessica e il vicino di casa Massimo De Santis. Racconta di essere stato chiamato dal"su messenger", di non aver sentito una prima volta la chiamata e poi di avergli ritelefonato. "Miovoleva che lo raggiungessi subito perché aveva ucciso tre persone. Subitomioraggiungeva la mia abitazione con la sua autovettura e suonava ripetutamente il clacson in modo insistente", ha dichiarato Quemal Malaj. I due, stando a questo racconto, avrebbero raggiunto ila casa sua, ...

'Miovoleva che lo raggiungessi subito perché aveva ucciso tre persone. Subito dopo mioraggiungeva la mia abitazione con la sua autovettura e suonava ripetutamente il clacson in ...Hamilton ha aiutato Shakira a salire e poi ha salutato Tonino,di lei, anche lui nel ... "Alla ricerca della felicità" Gerard Piquéper la prima volta della canzone di Shakira: "Non mi ...Di cosaquesto articolo... Oriana Marzoli, ex concorrente del GF Vip Storia d'amore con ... è ufficiale! Oriana Marzoli è stata una delle concorrenti più discusse del Grande, grazie alle ...

Parla il fratello del killer di Jessica: “Dopo il massacro era tranquillo” AGI - Agenzia Italia

La giudice di Foggia: consolidato da un video il grave quadro indiziario. La figlia del panettiere di Torremaggiore, prima di essere uccisa con 4 coltellate, ha cercato fino alla fine di difendere la ...La testimonianza del fratello di Taulant Malaj - l'assassino reo confesso della figlia Jessica e di Massimo De Santis - e della cognata, i primi a vedere la scena del crimine. Il figlio del panettiere ...