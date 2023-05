(Di giovedì 11 maggio 2023) AGI - "Mioera abbastanzae aveva le mani insanguinate e diceva 'questo è l'amante e l'ho ucciso". È un passaggio della testimonianza resa agli investigatori da Quemal Malaj, ildi Taulant, l'uomo che ha ucciso la figliae il vicino di casa Massimo De Santis. Racconta di essere stato chiamato dal"su messenger", di non aver sentito una prima volta la chiamata e poi di avergli ritelefonato. "Miovoleva che lo raggiungessi subito perché aveva ucciso tre persone. Subitomioraggiungeva la mia abitazione con la sua autovettura e suonava ripetutamente il clacson in modo insistente", ha dichiarato Quemal Malaj. I due, stando a questo racconto, avrebbero raggiunto il ...

Parla il fratello del killer di Gessica: “Dopo il massacro era tranquillo” AGI - Agenzia Italia

La giudice di Foggia: consolidato da un video il grave quadro indiziario. La figlia del panettiere di Torremaggiore, prima di essere uccisa con 4 coltellate, ha cercato fino alla fine di difendere la ...La testimonianza del fratello di Taulant Malaj - l'assassino reo confesso della figlia Jessica e di Massimo De Santis - e della cognata, i primi a vedere la scena del crimine. Il figlio del panettiere ...