Parigi e Madrid contro Roma | il partito di Macron attacca sui migranti | Madrid sul lavoro Meloni | «Regolano i loro conti»

Con, dunque, si vuole evitare lo scontro ma il timore è che non sia finita qui. La ... Ma un altro fronte si è aperto per il governo, questa volta dal governo di. La ministra del Lavoro ...Il premier ha infatti capito che quelle scortesie inoltrate danon erano altro che il riflesso di controversie interne a quei Paesi, dovute probabilmente al calo di consensi di chi le ...... Canadian Open, Cincinnati e- Bercy) ovviamente non hanno alternative: quarti venerdì, ... Il Masters 1000 diha cambiato programmazione dopo che lo scorso anno il povero Zverev, che finì ...

Dopo Parigi anche Madrid attacca il governo Meloni Il Manifesto

Una sorta di tenaglia, macroniana e socialista. È quella che sembra riguardare il governo italiano. Una leva la muove la Francia e l’altra la muove la Spagna ...Lo schema è lo stesso: attacchi a Giorgia Meloni per colpire gli alleati in patria. Aprendo così lo scontro diplomatico tra i due Paesi e soprattutto la campagna elettorale delle Europee 2024. In una ...