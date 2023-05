Papa Francesco potrebbe presto incontrare Zelensky a Roma

In un viaggio, che nel fine settimana lo porta in Germania, Zelensky potrebbe visitare anche Roma dove potrebbe essere ricevuto da, che si è espresso più volte a favore di un piano di ...Il leader ucraino potrebbe incontrare anche, come riferito da SkyTg 24 che cita fonti del Vaticano. Un incontro significativo, anche alla luce della missione di pace promossa dalla ...La Chiesa " non può chiudere le porte a nessuno ". È un'apertura totale quella ribadita dal pontefice nel documentario " Faccia a faccia con" di Disney+, in cui, interpellato Clelia, che si dichiara "non binaria", Bergoglio afferma prima di essere a conoscenza del termine e del suo significato, per aggiungere che "Dio non ...

Zelensky, visita lampo a Roma: incontri con Meloni e Papa Francesco Il Tempo

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Un trofeo lungo due chilometri di territorio quello rivendicato dalle forze ucraine, che tornano a parlare di «offensiva» su Bakhmut, teatro della battaglia più feroce della ...