Papa Bergoglio | “Lavorare perché ogni migrazione possa essere una scelta libera Costruiamo ponti e non muri”

(Di giovedì 11 maggio 2023) “Mentre lavoriamofrutto di una, siamo chiamati ad avere il massimo rispetto della dignità dimigrante; e ciò significa accompagnare e governare nel miglior modo possibile i flussi, costruendoe non, ampliando i canali per unasicura e regolare”. È l’appello cheFrancesco ha rivolto nel messaggio per la Giornata mondiale del migrante e del rifugiato 2023 che sarà celebrata il prossimo 24 settembre. Il tema voluto daè Liberi di scegliere se migrare o restare. Il Pontefice ha sottolineato che “ovunque decidiamo di costruire il nostro futuro, nel Paese dove siamo nati o altrove, ...