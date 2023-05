Paolo Pierobon | «Ho fatto carriera»

(Di giovedì 11 maggio 2023) Da cappellano a Pio IX: l’attore torna a lavorare con il regista Marco Bellocchio e sarà in gara a Cannes con Rapito. Qui passa dal sacro al profano e racconta di club per scambisti, di una sfinge disperata, di Silvio Berlusconi (e TikTok)

Luca (Filippo Nigro) è un abile venditore d'auto che progetta di allargare la propria attività; Giorgio (Fabrizio Ferracane) un serio impiegato, padre e marito succube della propria famiglia; Silvia (Laura Chiatti)...

Abitare il corpo dell’immaginazione. Intervista a Paolo Pierobon Teatro e Critica

Tante le novità sul grande schermo questa settimana: dal primo film di Marco Bocci con la moglie Laura Chiatti a "La divina commedia" ...Giovedì 11 maggio, alle ore 21, al Cinema Nido dell'Aquila, il regista e attore marscianese sarà in sala per presentare il suo ultimo lavoro, nel quale ha diretto anche la moglie, l'attrice umbra Laur ...