Paola Rucco è andata via o è stata cacciata da Ued? La dama spara a zero su tutti!

Leggi su kontrokultura

(Di giovedì 11 maggio 2023) Da giorni ormai gli appassionati di Uomini e donne si chiedono che fine abbia fattoRuocco. Ladel trono over da quando ha avuto il duro scontro con Elio non è più presente in studio. Tra le ipotesi fatte, quella più accreditata era una sorta “” da parte delle redazione, che semplicemente non L'articolo proviene da KontroKultura.