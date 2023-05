(Di giovedì 11 maggio 2023) Eleggere direttamente un Presidente del Consiglio? Non sia mai. Giorgiaha sottoposto alle opposizioni un progetto per modificare la figura e i poteri del Presidente del Consiglio. In estrema sintesi: la possibilità che gli italiani, quando chiamati alle urne, indichino il nome del premier e che quello più votato possa governare per i cinque anni della legislatura, senza possibilità di ribaltoni. In altre parole, si propone di rendere stabili i governi e permettere loro di avere un respiro alla luce del fatto che negli ultimi 15 anni si sono succeduti 8 governi e 8 premier, cioè ogni governo è durato circa un anno e mezzo soltanto. https://www.nicolaporro.it/wp-content/uploads/2023/05/As-Np-1-4.mp4 I Pd e 5 Stelle sono usciti dal primo incontro con la premier contrariati. Questa riforma non s’ha da fare perché la Costituzione è sacra, non s’ha da fare perché ...

Momenti diper Giuseppe Conte, aggredito da un no - vax a Massa, dove si trova per un comizio elettorale. All'arrivo in piazza, il leader del Movimento 5 Stelle ha iniziato a salutare la folla che si era ...Una notizia che ha gettato nelle famiglie che abitano in via Prenestina 913: 'Noi da qui ... perchè le opposizioni (in particolar modo Fratelli d'Italia, Lega e) presenteranno numerosi ...... Paolo Sola e Massimo Di Renzo () che sperano che quel confronto possa 'far capire a Masci e al ... Masci, in preda alper evitare di essere raggiunto da avvisi di garanzia a seguito delle ...

Panico Pd e M5S: Meloni vuole rompergli il giochino Nicola Porro

Momenti di panico per Giuseppe Conte, aggredito da un no-vax a Massa, dove si trova per un comizio elettorale. All’arrivo in piazza, il leader ...