Pagelle Milan-Inter | i voti di Tuttosport | “Theo Hernandez ectoplasma”

JONATHANvoto 9 Un altro podio, pochi rimpianti perché stavolta era davvero dura in un finale molto tirato. Resta solo e prova a spuntarla, è secondo per la seconda volta, ma c'è anche una ...Ledi Fabio Caressa- INTER 0 - 2, GLI HIGHLIGHTSMAIGNAN voto 6 CALABRIA voto 5 KJAER voto 5 Vai alla Fotogallery- INTER 0 - 2: DZEKO DOMINA. PROMOSSI DEL DERBY DI CHAMPIONS Dzeko voto 8 - Il gol all'incrocio che manda l'Inter avanti 1 - 0 dopo sette minuti è un gioiello. Il bosniaco piazza un ...

Gli acquisti della scorsa estate hanno inciso pochissimo e per il prossimo anno i rossoneri hanno bisogno di rinforzi in almeno tre zone nevralgiche del campo. Ma tutto dipende dalla ...Tutto lo sport in tempo reale con news, statistiche, pagelle, video, audio e commenti per far vivere le emozioni degli eventi sportivi in ogni dettaglio. Da oltre 20 anni il punto di riferimento pe ...