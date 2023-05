Pagelle Juventus-Siviglia 1-1 | voti e tabellino Europa League 2022 2023

(Di giovedì 11 maggio 2023) Le, i, il, le ammonizioni e i gol di, match valevole per l’andata delle semifinali di. Buona partenza dei bianconeri che sprecano un paio di situazioni favorevoli, ma con il passare dei minuti gli andalusi diventano padroni del campo e trovano il gol del vantaggio grazie ad En-Nesyri che sigla la rete dello 0-1. Ildomina e rischia a più riprese di segnare anche il gol del raddoppio. Nella ripresa, con i cambi, laprova a cambiare registro ma crea poche occasioni da gol. Ilgestisce e amministra lo 0-1. Sino all’ultimo secondo del match quando Gatti trova l’1-1 e fa impazzire di gioia il ...

Pagelle Juventus-Siviglia 1-1: En-Nesyri gela i bianconeri, Gatti risponde, male Alex Sandro, Vlahovic e Di Maria OA Sport

TRIPLICE FISCHIO! La Juventus evita la sconf ...Pagelle e tabellino di Juventus-Siviglia, match dell'Allianz Stadium valido per l'andata delle semifinali di Europa League