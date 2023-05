Pagelle Juventus-Siviglia 1-1 | En-Nesyri gela i bianconeri | Gatti risponde | male Alex Sandro | Vlahovic e Di Maria

Leggi su oasport

(Di giovedì 11 maggio 2023)(3-5-2) Szczesny 6 – Sulla rete di El-non ci prova nemmeno, ma in precedenza aveva già neutralizzato un paio di occasioni decisamente pericolose. Per il resto non ha grossi pericoli da sventare. Danilo 6.5 – Il capitano gioca da braccetto di destra e spesso deve andare a tappare falle provocate dai compagni. Il migliore del reparto difensivo, ma non è una novità. Bonucci 6 – Torna nel cuore della difesa vista l’assenza di Bremer e, in numerose occasioni, libera situazioni spinose. Non ha sulla coscienza colpe particolari. Esce per un problema fisico dopo un’ora di gioco. Dal 61?7 – Torna in campo dopo diverse partite in panchina. Nella mezzora conclusiva ilnon si vede mai dalle sue parti. All’ultimo respiro ha ...