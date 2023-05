(Di giovedì 11 maggio 2023) Fin dall'età di 3avrebbe violentato la, oggi undicenne, all'interno del camper in cui vive e filmando gli abusi. Il, un italiano di 46, è stato arrestato ieri ...

Fin dall'età di 3 anni avrebbe violentato la figlia minore , oggi undicenne, all'interno del camper in cui vive e filmando gli abusi. Il, un italiano di 46 anni, è stato arrestato ieri pomeriggio dai carabinieri, su ordine del gip di Milano Guido Salvini, con le accuse di violenza sessuale aggravata e produzione di materiale ...I PROTAGONISTI Alex Farolfi Nasce a Milano, ma per motivi di lavoro delsi trasferisce a ... Radio Deejay accortasi delle capacità di Alex glidi lavorare a tempo pieno: il sogno si ...abusa per anni della figlia minore e laper rapporti a tre con il compagno Una bruttissima storia di violenze sulla propria figlia di tre anni è emersa con l'arresto ieri pomeriggio a ...

Padre propone al compagno rapporti sessuali con la figlia minore abusata per anni Gazzetta del Sud

Lui era l'orco della vicenda, sua figlia la vittima innocente. I due, secondo la Procura di Milano, hanno alle spalle di un storia di violenze lunga quasi 9 anni, culminata ...Bruttissima storia di violenza e abuso a Milano: i carabinieri arrestano il padre 46enne di una bimba oggi undicenne. I video e le proposte al compagno ...