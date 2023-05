Michele Santoro ha lanciato la sua 'Staffetta dell'umanità', domenica 7 maggio, 'per unire l'Italiala guerra, per riaccendere la speranza'. Ma se l'intento era riunire, 'da Aosta a Lampedusa', chi è 'contrario all'invio di armi in Ucraina', l'iniziativa sembra partire male. Come fa notare ...... sull'Ucraina, un cortocircuito da denunciare Sullo stesso argomento: Iitaliani hanno sempre un nuovo motivo per non armare l'Ucrainail pacifismo strabico L'aggressione russa all'......iniziato a collaborare con attivistiisraeliani per fondare Combatants for Peace, un movimento in cui palestinesi e israeliani lavorano insieme per promuovere un'azione non violenta"...

Pacifisti contro Santoro: "La sua staffetta Estemporanea, il protagonismo dei capibanda non serve" L'HuffPost

L'iniziativa promossa dal giornalista non è stata sottoscritta dalle sigle più attive. E ha raccolto critiche: "Tutte le piazze che ...L’unica accusa che si può rivolgere all’occidente è di non aver agito in tempo sulla Russia. La fusione tra le dottrine degli anti occidentali, l’anti americanismo, l’antiscientismo no vax e le teorie ...