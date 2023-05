Pa | al via fondazione ' Next Generation EuroPA' per promuovere e valorizzare lo spirito civico

(Di giovedì 11 maggio 2023) Roma, 11 mag. (Adnkronos/Labitalia) -una riflessione democratica e inclusiva sui valori che contraddistinguono l'e, in particolare, sulla specificità che può assumere la pubblica amministrazione nel portare avanti la cultura europea. Questo l'obiettivo che intende perseguire la', costituita il 9 maggio scorso e presentata questa mattina nel corso della seconda giornata di 'forum Civica: uno sguardo ai valori etici, morali e civici che guidano la Pubblica amministrazione'. La, che è nata in concomitanza con la Giornata dell', è presieduta da Marcello Ralli, che vanta una ventennale esperienza nella pubblica amministrazione, e intende mettere in campo una serie di attività volte a ...

...26 milioni per formazione e lavoro 31 Agosto 2016 Ti potrebbe interessare ChiudiITS EAT presenta a Grosseto i corsi Gastronomo e Farmer 4.0 17 Settembre 2019 Educazione Artigiana, al...Partendo da piazza Gae Aulenti per arrivare fino all'area diPaolo Sarpi, cercheremo di capire ... Prenota il tuo posto Ore 16.30 - 18.30 Visite guidate in archivio Gli archivi di...Grazie alla partnership tra Lélia e Sebastiao Salgado con laVisio , un'istituzione che promuove l'inclusione dei non vedenti nelle attività culturali, presso la Fabbrica del Vapore per la ...

Pa, al via fondazione 'Next Generation EuroPA' per promuovere e ... Il Tirreno

L’inedita versione della tragedia di Sofocle andrà in scena in prima nazionale al Festival di teatro antico di Veleia il 23, 24 e 25 giugno ...In occasione del 185esimo anno di fondazione venerdì 19 maggio la banda darà il via alla stagione concertistica 2023 con la tradizionale esibizione, che quest'anno sarà diretta dal Maestro Francesco I ...