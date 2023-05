... che si allarghera' nei prossimi mesi in uno spirito di collaborazione improntato ad agireurgenza per il bene del Paese'. Lo ha detto il ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo,...questo provvedimento diamo ulteriore impulso al processo di modernizzazione e di ... rendendo sempre più accessibili, trasparenti e efficienti i suoi servizi - ha dichiarato il Ministro-......per facilitare ulteriormente la vita di cittadini e imprese e il loro rapportola Pubblica amministrazione". Questo il commento del ministro per la Pubblica amministrazione, Paoloalle ...

P.A, Zangrillo: con pacchetto Cdm impulso a modernizzazione Agenzia askanews

Roma, 11 mag. (askanews) - 'Con questo provvedimento proseguiamo con decisione il lavoro iniziato con il decreto legge Pnrr di recente convertito ..."La pubblica amministrazione ha un programma di modernizzazione ambizioso, importante e che dobbiamo realizzare con senso di urgenza e consapevolezza che i tempi sono stretti, anche perchè viviamo in ...