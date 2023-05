Ortona | “Basta col tabù delle tasse sulle grandi ricchezze generate dai super profitti”

(Di giovedì 11 maggio 2023) Banca d’Italia ha comunicato che a marzo sono saliti ancora i tassi sui mutui e che sono rallentati i prestiti alle famiglie, oltre a essere scesi quelli alle imprese. Professore Guido, economista che ha insegnato all’Università del Piemonte Orientale, sono gli effetti della stretta monetaria della Bce? “Che i tassi di interesse aumentino da quando la banca centrale europea smette di comprare i titoli di Stato è ovvio. Sarebbe stato stranissimo il contrario. Sui prestiti non mi stupisce che le banche abbiano stretto i cordoni della borsa, dal momento che le famiglie sono diventate meno affidabili tra precarietà, incertezza sul mercato del lavoro e inflazione”. Ritiene che la politica monetaria sia troppo aggressiva? “Se il governo europeo – quel poco che esiste – volesse fare una politica di sviluppo per le aree più arretrate dell’Europa, fra cui l’Italia, non ...

