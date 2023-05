Oroscopo 11 maggio 2023

(Di giovedì 11 maggio 2023) La Luna in Acquario ci incoraggia a dare un’occhiata fredda e distaccata alle cose. Potremmo rivedere una discussione mentre la Luna si trova in quadratura con Mercurio retrogrado in Toro alle 8.45 del mattino, e potrebbero emergere dettagli precedentemente tralasciati. Non prendete decisioni affrettate; date alle cose il tempo di marinare nella vostra mente. Ariete:

M ercurio e Giove aiutano a mettere ordine tra i nostri pensieri e ci tengono con i piedi per terra, senza rincorrere inutili miraggi. Come ogni giovedì le previsioni settimanali del nostro astrologo ...Paolo Fox del giorno, giovedì 112023Paolo Fox di oggi, 112023 . Scopriamo le previsioni e l'rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma "I Fatti Vostri" per la giornata di oggi. Come ...Il weekend è alle porte e la nuova settimana è pronta a iniziare. È quindi il momento perfetto per dare uno sguardo ...

I nati nella seconda decade avranno Luna e Sole che porteranno equilibrio psicofisico e buona salute. Urano si preoccupa di vegliare su di voi in amore se nati dal 5 al 12 marzo così come Nettuno. Se ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...