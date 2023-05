Orecchini di Lilli Gruber | cosa ne pensano i suoi colleghi

(Di giovedì 11 maggio 2023) Dato che, dopo i servizi del tg satirico, La7 ci fa sapere che "né la dott.ssané l' emittente stessa hanno in essere alcun contratto pubblicitario , di sponsorizzazione o di altro tipo, con l'...

Questa sera Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) torna sul caso dello sfoggio reiterato didi una nota marca di gioielli da parte diGruber durante il programma Otto e mezzo su La7 . In particolare, l'inviato Riccardo Trombetta raccoglie l' opinione di alcuni colleghi ...Striscia la notizia vsGruber Striscia la notizia nella puntata dell'8 maggio si è occupata deglidi una nota marca di gioielli (Vhernier) indossati daGruber durante il programma Otto e mezzo su La7. 'Per l' Ordine dei Giornalisti è normale che una giornalista professionista come ...Questa sera Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) torna sul caso dello sfoggio reiterato didi una nota marca di gioielli ( Vhernier ) da parte diGruber durante il programma Otto e mezzo su La7 . Dopo i servizi del tg satirico , La7 ci fa sapere che " né la dott.ssa Gruber ...

Lilli Gruber fa anche l'influencer Oggi a Striscia - Striscia la notizia Striscia la notizia

Questa sera Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) torna sul caso dello sfoggio reiterato di orecchini di una nota marca di gioielli da parte di Lilli Gruber durante il programma Otto e mezzo su La ...Striscia la Notizia: "Per Urbano Cairo (editore di La7) è accettabile che uno spazio giornalistico diventi un atelier di moda" ...