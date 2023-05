Onana centro di gravità in Milan-Inter | fiducia massima dai compagni

Leggi su inter-news

(Di giovedì 11 maggio 2023) Andrécolleziona un altro clean sheet in(0-2), semifinale di andata di Champions League. Tuttavia, come capita spesso, non sono certo le parate l’aspetto principale per valutare l’ottima prova del camerunense. PUNTO FERMO – C’è tanto di Andrénell’approdo dell’in semifinale. Un “tanto” traducibile con 6 clean sheet, che dopo(0-2) di ieri diventano 7. Consentendo al numero 24 di iscrivere un record nella storia del club nerazzurro. Infatti, nessuno prima di lui era riuscito a mantenere inviolata la porta per sette volte in una stessa edizione di Champions League. Aggiungiamoci poi le 2 parate su altrettanti tiri innocui da parte dei rossoneri, che portano il conto dia 44 parate totali in questa ...