Omicidio Willy | legale famiglia | ‘violenza inaudita che ha sconvolto società civile’**

(Di giovedì 11 maggio 2023) Roma, 11 mag. (Adnkronos) – ‘Atti di violenzache hannoprofondamente lacivile”. Così in aula nel processo di Appello in corso a Roma, l’avvocato Domenico Marzi,della madre diMonteiro Duarte, il 21enne ucciso durante un pestaggio avvenuto a Colleferro la sera del 6 settembre 2020. La Procura generale nell’udienza del 27 aprile scorso ha chiesto di confermare le condanne all’ergastolo per i fratelli Marco e Gabriele Bianchi, a 23 anni per Francesco Belleggia e a 21 anni per Mario Pincarelli.‘In questa tragica vicenda emergono due realtà opposte ‘ ha aggiunto l’avvocato di parte civile – da una parte c’è un ventenne, uno studente lavoratore, che interviene per aiutare un amico in difficoltà e paga con la vita questo atto di altruismo. Dall’altra ci sono i ...