Omicidio Torremaggiore | Malaj ' Jessica e mia moglie fuggivano e io continuavo a colpire'

(Di giovedì 11 maggio 2023) E' stato convalidato dal gip del tribunale di Foggia il fermo per il 45enne Taulant Mala j, panettiere di origine albanese, residente a, per aver ucciso a coltellate la figlia ...

panettiere di origine albanese, residente a, per aver ucciso a coltellate la figlia ... a distanza di qualche ora dal dupliceche lo stesso 45enne ha documentato realizzando un ...Leggi anche 'Mio marito un mostro, abusava di nostra figlia' Tefta Malaj, la donna ferita asabato notte, racconta alla tv albanese il terribile retroscena sul rapporto con la figlia ...L'di Gessica Aveva in testa una specie di buio' Il bimbo di 5 anni chiede di mamma e ...è stata colpita 'volontariamente' - come mostrano le telecamere nell'appartamento di- , '...

Taulant Malaj cerca di tornare a quella notte tra sabato e domenica scorsi, ai minuti in cui dopo avere ucciso Massimo De Santis, il 51enne che riteneva fosse l'amante di sua moglie, ha ucciso ...La giudice di Foggia: consolidato da un video il grave quadro indiziario. La figlia del panettiere di Torremaggiore ha cercato fino alla fine di difendere la mamma dalla brutale aggressione ...