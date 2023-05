Omicidio nel trevigiano | lite tra ragazzi dietro la chiesa finisce in tragedia | morto un 17enne

L'é avvenutorione 'Marconi', nella zona sud di Reggio Calabria. Non si sa ancora se l'uomo,momento in cui è stato ucciso, fosse solo o insieme a qualcuno. La polizia sta accertando,...È il secondo delitto in pochi giorniTrevigiano dopo il brutale duplicedi Paese, dove il 3 maggio due coniugi sono stati trovati uccisi in casa a colpi d'arma da fuoco .L'è avvenutorione Marconi , nella zona sud di Reggio Calabria. Non si sa ancora se Morelli,momento in cui è stato ucciso, fosse solo o insieme a qualcuno. La polizia sta accertando,...

Omicidio nel trevigiano, lite tra ragazzi, muore 17enne. Una sola coltellata alla pancia. Tre giovani portati ilgazzettino.it

Omicidio per i continui schiamazzi nel Centro storico genovese. Comincera’ il prossimo 23 giugno davanti alla Corte d’assise di Genova il processo nei confronti dell’artigiano Evaristo Scalco, l’artig ...Prima la lite, poi la coltellata mortale: muore un minorenne in provincia di Treviso. Fermati tre ragazzi Dramma a Varago di Maserada sul Piave, in provincia di Treviso, dove un ragazzo di 17 anni è s ...