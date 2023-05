Omicidio Capovani | l’aggressore era in delirio? Basta processi mediatici | lasciamo lavorare gli psicopatologi

(Di giovedì 11 maggio 2023) Il prossimo 23 maggio dinanzi al Giudice per le indagini preliminari di Pisa, i periti Renato Ariatti e Stefano Ferracuti accetteranno l’incarico di stabilire se Paul Seung, il giovane che ha ucciso la psichiatra Barbara, fosse in grado di intendere e volere al momento dei fatti. Si tratta di una scelta di assoluto livello. Ferracuti, nomen omen, è figlio di uno dei più grandiitaliani, Franco Ferracuti. Vittima egli stesso di un clima politico e sociale, negli anni settanta e ottanta, che è opportuno non ricordare. È probabilmente ancora più bravo del padre, un galantuomo che ha servito la Repubblica non essendo esattamente contraccambiato., la parola agliI due periti dovranno dare delle risposte. Altrettanto dovrà fare il perito della procura, ...

Ha destato molto scalpore la notizia dell'di Barbara, la psichiatra aggredita davanti all'ospedale di Pisa da un ex paziente. Un fatto di cronaca, quello toscano, che ha preoccupato molti medici anche del nostro territorio. ...C'era dunque un rischio professionale per la Dottoressa, il cuiha causato un profondo e doloroso stupore, misto a rabbia, in tutti, e soprattutto in chi ha assistito all'escalation ...A quarantacinque anni dal sequestro e dall'di Aldo Moro, il racconto di Renato Moro, nipote dello statista; le voci degli psichiatri per non dimenticare Barbara, uccisa da un suo ...

Omicidio Capovani, l'ordine degli avvocati amministratore di ... LuccaInDiretta

"C'è un problema culturale: non è possibile e accettabile - dice il ministro della Salute - prendersela con i medici del pronto Soccorso" ...Approvata la creazione di postazioni di polizia fisse negli ospedali. La maggioranza ha approvato un emendamento al decreto Bollette del governo Meloni, per garantire “l’incolumità” del personale ...