Omicidio a Reggio Calabria | vittima è un ventinovenne

Le indagini sono state affidate alla Polizia di Stato. Il ragazzo, purtroppo, è arrivato già senza vita in ospedale.L’omicidio é avvenuto nel rione “Marconi”, nella zona sud di Reggio Calabria. Non si sa ancora se Morelli, nel momento in cui è stato ucciso, fosse solo o insieme a qualcuno. La polizia sta accertando ...