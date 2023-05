Ok Ue a terapia mirata per leucemia mieloide acuta e colangiocarcinoma

(Di giovedì 11 maggio 2023) Roma, 11 mag. (Adnkronos Salute) – La Commissione europea (Ce) ha approvato ivosidenib in compresse comein due indicazioni: in associazione con azacitidina per il trattamento di pazienti adulti conimeloide(Lma) di nuova diagnosi con una mutazione dell’isocitrato deidrogenasi-1 (Idh1) che non sono idonei a ricevere la chemiodi induzione standard; in monoper il trattamento di pazienti adulti con(Cca) localmente avanzato o metastatico con una mutazione Idh1, che sono stati precedentemente trattati con almeno una linea disistemica. Lo annuncia in una nota gruppo farmaceutico Servier. Primo e unico inibitore di Idh1 approvato in Europa – sottolinea l’azienda – ivosidenib ha ...

... che è una risonanza magnetica particolare, poi si procede con una biopsia". Come cambia la ... Quali miglioramenti potrebbero esserci in futuro nelladella prostata "Una diagnosi più ...Quali sono i vantaggi della Microfototerapia Selettiva eRatokderm Questa tipologia dicomprende numerosi vantaggi. Come prima cosa, è un trattamento fisioterapico che non utilizza ...Accanto ai farmaci chemioterapici e alla radioterapia si può ricorrere alla target therapyverso uno specifico bersaglio cellulare, oppure allagenica in grado di manipolare ...

Ok Ue a terapia mirata per leucemia mieloide acuta e ... Adnkronos

In tutto il mondo, la malattia renale cronica colpisce una persona su 10 e di queste una su cinque soffre di anemia spesso non trattata ma che ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...