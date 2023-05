Ok Cdm alle nomine | Pisani Capo Polizia | Giannini Prefetto Roma

Il Consiglio dei ministri ha nominato Vittorio Pisani nuovo capo della Polizia. Lamberto Giannini è stato nominato Prefetto di Roma. 11 maggio 2023Per quel che riguarda invece le novità previste per il settore sanità contenute nel decreto bollette, spaziomisure per rendere le maglie meno rigide, rispettoprevisioni iniziali, per l'...Per quel che riguarda invece le novità previste per il settore sanità contenute nel decreto bollette, spaziomisure per rendere le maglie meno rigide, rispettoprevisioni iniziali, per l'...

**Governo: verso Cdm domani alle 11, slitta nomina comandante ... Il Tirreno

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Roma, 11 mag. (askanews) - Il Consiglio dei ministri ha nominato Vittorio Pisani nuovo capo della Polizia. Lamberto Giannini è stato nominato Prefetto di Roma.