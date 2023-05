Oggi non funziona il 730 precompilato sull’Agenzia dell’Entrate ma è una questione di orario

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 11 maggio 2023) Niente panico se nella mattinata di11 maggio nonil 730sul sito dell’Agenzia delle Entrate. La giornata è senz’altro importante è anche delicata. Proprio nelle prossime ore, i cittadini italiani potranno accedere al portale e inviare la documentazione fiscale così come già proposta o modificarla sulla base delle proprie esigenze. Dunque è normale che fin dal mattino ci siano dei dubbi relativi alla procedura e magari si pensi anche a malmenti di natura tecnica (almeno per il momento, non registrati). Dallo scorso 2 maggio, è stato possibile accedere al portale dell’Agenzia delle Entrate per consultare sempre il 730ma non è stato ancora possibile modificarlo o anche inviarlo. Questi due passaggi cruciali prenderanno il via solo nella giornata di ...