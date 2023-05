OFF TOPIC festeggia i primi 5 anni con una raccolta fondi benefica

(Di giovedì 11 maggio 2023) Una giornata a scopo benefico per sostenere le popolazioni colpite dal terremoto del 6 febbraio in Turchia e Siria. Nasce come un evento a scopo benefico la maratona di oltre 10 ore di musica cheil quinto compleanno di OFFcon la line up che domenica 14 maggio alterna lungo tutto l’arco della giornata oltre 13 dj, dalle 11:30 a tarda sera. Oggi, a cinquedal cantiere e la ristrutturazione, l’hub culturale della città vuole ricordare ere la strada percorsa con Dance4help, l’evento di beneficenza nato per aiutare le popolazioni turche e siriane a cura di “Süma si” in collaborazione con SERMIG TORINO. Alla consolle: Andrea Passenger, Angie Backtomono, Breezo, Cipi, Devozioni Baleari, Dj Green Man, Dj Tsura, Emiliano Comollo, Kessa, Mattia Corrado, RedRob, Rills, Seven Sins. In Italia, ...

E poi ancora alcuni momenti musicali come lo spettacolo con Debora Petrina e Mai Mai Mai ad animare l', mentre il 21 maggio si terrà il concerto di musica classica con Contrametric Ensemble, ...

