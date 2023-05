Nuovo concorso straordinario | che differenza c’è tra i tre anni di servizio e i 24 CFU?

(Di giovedì 11 maggio 2023) Il Ministro Valditara ha annunciato un, il cui bando dovrebbe essere pubblicato in estate ma i sindacalisti non hanno ancora ricevuto nessuna informativa per cui le uniche indicazioni sono quelle che provengono da un comunicato del MInistero dello scorso 6 aprile, sui requisiti richiesti, e la risposta fornita dal Ministro durante un recente question time, sui numeri possibili di assunzioni. L'articolo .

L'annuncio, da parte del Ministro Valditara, di unche introduce una procedura straordinaria nella fase straordinaria del Decreto Legge 36/2022, crea vari umori tra i docenti. Soprattutto tra coloro che sono ancora in attesa dell'...... una rappresentante disonesta dell'Agenzia; di Alan Ritchson (Reacher) nel ruolo di Aimes, il... Saranno però validi per ilsolo quelli acquistati attraverso i canali digitali del ...'Apprendo dalla stampa che è stato bandito, dall'Azienda Ospedaliera San Pio di Benevento, unper l'assunzione di Dirigenti medici per la Medicina d'Emergenza e d'Urgenza'. Così in una nota diffusa alla stampa il Senatore Domenico Matera, Coordinatore provinciale di Fratelli d'...

Docente idoneo al concorso 2020, dovrà partecipare al nuovo concorso atteso per l’estate Orizzonte Scuola

Cookies Per far funzionare bene questo sito, a volte installiamo sul tuo dispositivo dei piccoli file di dati che si chiamano "cookies". Anche la maggior parte dei grandi siti fanno lo stesso. “La Mot ...Vincenzi , dopo molti anni di esperienze in abito agricolo e nei consorzi di bonifica, passa alla guida di una Fondazione. L'augurio delle Amministrazioni locali ...