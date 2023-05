Nuoto | Simona Quadarella | ' Squadra azzurra molto forte | bel mix di giovani e veterani Sono super tifosa della Roma e su Mourinho vi dico'

(Di giovedì 11 maggio 2023) La campionessa, oro ai Mondiali 2019 nei 1500m stile libero e bronzo a Tokyo 2020 (800m stile libero), si è raccontata, in esclusiva, a Leggo .come sta il movimento azzurro del? ...

come sta il movimento azzurro del'Direi che è una squadra molto forte. E' cresciuta tanto. Un perfetto mix tra giovani e veterani. Sicuramente la grande esperienza dei veterani aiuta ...... seconda tappa del circuito di coppa del Mondo diartistico. L'azzurro ha totalizzato 224,...a Prato per gli importanti risultati ottenuti da Minak e da Marchetti allenati e eseguiti da..."In questa stagione ilartistico " commenta il tecnicoChiari - è stato completamente rivoluzionato dal nuovo regolamento, molto più tecnico e articolato in 'dichiarazioni di ...

Tra le tante stelle che saranno protagoniste, domenica 14 maggio, all’International Alpha Cup al Bocconi Sport Center di Milano c’è anche Simona Quadarella. La campionessa ...Sono trascorsi dieci mesi dall’edizione record degli Europei di Roma 2022 e le luci dello Stadio del Nuoto al Foro Italico tornano a riaccendersi per una nuova passerella di campioni. Appuntamento da ...