Notte Europea dei Musei | ingresso a 1 euro alla Reggia di Caserta

(Di giovedì 11 maggio 2023) In occasione delladei, il 13 maggio sarà possibile entrare nella meraviglia degli Appartamenti reali e della Cappella Palatina nelladicon un biglietto dal costo simbolico di un. Il 13 maggio torna ladei. Ladisarà aperta fino alle 22.15 per accogliere

Sabato 13 maggio l'Accademia d'Armi Musumeci Greco apre le porte dalle 20 a mezzanotte per ladei Musei: 'siete tutti invitati a venire ad assistere alla nostra serata nell'unica Casa Museo al mondo in cui si pratichi una disciplina sportiva'. Lo scrive Renzo Musumeci Greco, a ...Ladei Musei 2023 a Napoli . Ingresso serale al prezzo simbolico di 1 euro, sabato 13 maggio, al Mann - Museo Archeologico Nazionale di Napoli , al Palazzo Reale e al Museo e Real Bosco di ......personali 2016/679 (General Data ProtectionRegulation o GDPR) è la principale normativain ... per un totale complessivo di oltre 500 gigabyte,sono stati trafugati nelladel 3 maggio con ...

Al Museo nazionale di Matera sabato sarà una 'Notte europea' Agenzia ANSA

Firenze, 11 maggio 2023 – Nel giorno esatto della conquista del secondo scudetto (11 maggio 1969, Juventus-Fiorentina 0-2) la Fiorentina vive una delle notti più importanti della sua storia. Alle 21 s ...Con la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di geolocalizzazione e identificazione tramite la scansione del dispositivo. Puoi fare clic per consentire a noi e a ...