Non solo quella dei bipedi È aumentata anche l’aspettativa degli italiani a quattro zampe del 10 20% dal 2000 a oggi Ecco allora come rendere più ricca | stimolante e ancora più lunga la vita dei nostri cani

Leggi su iodonna

(Di giovedì 11 maggio 2023) Un cane può essere considerato “anziano” già dopo i 7 anni, per le taglie medio-piccole, e dopo i 6 per le razze grandi-giganti. Un traguardo che sempre piùraggiungono senza intoppi e che molti superano. Grazie a uno stile disano e a un’alimentazione calibrata sulle loro necessità. Gli studi parlano di un incremento deldidalcompreso tra il 10 e il 20%. Bene, certo, ma si può fare di meglio, aiutando ianimali a migliorare il modo in cui trascorrono questi ultimi anni della loro. Affinché siano più ricchi di esperienze,a livello motorio e cognitivo, oltre che emozionale. Leggi...