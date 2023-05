Non solo 104 | con la Legge 162 ti si apre tutto un mondo| In pochi la conoscono

Leggi su ilovetrading

(Di giovedì 11 maggio 2023) Oltre alla104 c’è anche la162 che. Vediamo insieme di cosa si tratta e tutte le agevolazioni che comporta. Quando si parla di diritti per i disabili, tutti pensiamo subito alla104 del 1992. Tuttavia c’è un’altramolto meno conosciuta: la162. In questo articolo vi spieghiamo di cosa si tratta e a chi si rivolge. Oltre alla 104 c’è anche la162 per i disabili/ Ilovetrading.itLa104 riconosce i diritti delle persone affette da disabilità. Grazie ad essa un lavoratore può godere di permessi o periodi di congedo retribuiti per se stesso o per assistere un familiare- fino al terzo grado di parentela- con invalidità. Non: i lavoratori che beneficiano della ...