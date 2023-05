Nomina capo Polizia | sottosegretario Castiello | “Con Pisani premiata competenza”

(Di giovedì 11 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“Formulo a Vittoriole mie congratulazioni per ladelladi Stato e direttore generale della Pubblica sicurezza. Sono sicura che le sue riconosciute capacità professionali e il bagaglio di esperienze accumulate lo porteranno ad assolvere al meglio questo delicato incarico a beneficio del Paese e dei cittadini“. Così Pinaalla presidenza del Consiglio dei Ministri, in relazione alladel prefettodellaavvenuta oggi in Cdm su proposta del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Oggi ladella Polizia. leggi anche Quanto guadagna Lamberto Giannini, nuovo prefetto di Roma Quando guadagna Vittorio Pisani I guadagni di Vittorio Pisani non sono noti ma ora che è a ...... attuale reggente della Guardia di Finanza sul quale c'è l'accordo nel governo per laa ... Fratello di Gianni, exdella Polizia e del Dis, è laureato in Giurisprudenza e in Scienze della ...Leggi Anche Il governoSergio alla Rai, Pisanidella Polizia e Giannini prefetto di Roma. Intesa per il comandante della Finanza Questo sistema è ritenuto, nei paesi nella cui prassi ...

Polizia, il nuovo capo è Vittorio Pisani: la nomina in Cdm TGCOM

La premessa della presidente del Consiglio è: "Credo che ci si renda tutti conto del fatto che il nostro sistema è caratterizzato da una fortissima instabilità, che paradossalmente nell'ultima fase, c ...Varato l’aumento di un membro del consiglio di amministrazione rossonero con l’ingresso del Ceo della Brunello Cucinelli Spa. Ratificata anche la nomina come amministratore del presidente degli Yankee ...