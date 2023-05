(Di giovedì 11 maggio 2023) Da una parte, ci sono gli studenti inche urlano “abbiamo il diritto alla casa”, che chiedono affitti calmierati e la possibilità di vivere con poche centinaia di euro a pochi passi dall’Università e magari in zona movida. Dall’altra, c’è invece chi ogni benedetto giorno fa avanti e indietro dalla periferia fino ai centri città per studiare e lavorare. Frotte di persone che si alzano alle cinque di mattina, che affrontano il claudicante sistema dei trasporti lombardo o laziale, che salgono su un treno, poi sulla metro e infine si fanno una camminata a piedi. Persone che magari lo hanno fatto in passato, da studenti universitari, come Mattia Feltri e molti altri. Quanti di voi hanno avuto esperienze simili? Oggi, i giornali italiani si sono tuffati a capofitto sulla “protesta delle tende”. Hanno dato voce a quegli studenti che non si accontentano di avere il corso ...

“Noi pendolari senza piagnucolare in tenda”: ditemi la vostra Nicola Porro

