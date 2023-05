No | il Wef non ha ordinato ai governi di imprigionare le persone che condividono notizie false

Leggi su facta.news

(Di giovedì 11 maggio 2023) Il 9 maggio 2023 la redazione di Facta.news ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare lo screenshot di un testo diffuso sulla stessa applicazione di messaggistica. Nel testo si legge che il World economic forum (Wef) avrebbe «aimondiali di vietare i media indipendenti», di «rendere illegale la lettura di fonti dinon mainstream» e di «riempire le prigioni dicheopinioni o articoli ritenuti “falsi” dai cosiddetti fact-checker». Secondo il messaggio i cittadini in Canada che «articoli o post online ritenuti “falsi” dai verificatori di fatti sono passibili di arresto e di una pesante pena detentiva». Questa notizia è falsa ed è priva di fondamento. Non esiste alcun riscontro né sui media nazionali ...