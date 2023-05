“No ai voltafaccia” La crisi tra Francia e Italia preoccupa Salvini sulla grande opera

(Di giovedì 11 maggio 2023) Ladei rapporti trarischia pure di ripercuotersi sulle opere pubbliche nel nostro Paese. A lanciare l'allarmeTav è Matteo, vicepremier e ministro delle Infrastrutture: “Al di là degli insulti, delle polemiche e delle provocazioni che registriamo con stupore, siamoti dalle titubanze francesi a proposito di Tav. Da Parigi ci aspettiamo chiarezza, serietà e rispetto degli accordi. L'è stata ed è di parola, non possiamo accettaresu un'importante non solo per i due Paesi ma per tutta Europa”. La notizia che il governo francese starebbe pensando di rinviare di 10 anni la realizzazione della linea che porterà al nuovo tunnel del Moncenisio, atteso entro il ...

... il suo, infatti, è uno dei più clamorosidegli ultimi anni (senza nulla togliere a ... dalla gravesui rifiuti, all'idrico e importanti riforme della Pa ". Anche Giuseppe Provenzano ...... il suo, infatti, è uno dei più clamorosidegli ultimi anni (senza nulla togliere a ... dalla gravesui rifiuti, all'idrico e importanti riforme della Pa ". Anche Giuseppe Provenzano ...... visti i numeri della maggioranza, ma a quanto pare determinato non dainterni, quanto ... "Io non so se siete in, ma questa è una mancanza di rispetto per le istituzioni", rimarca ...

Tav, Salvini preoccupato dalle titubanze della Francia: “No a ... Il Tempo

La crisi dei rapporti tra Francia e Italia rischia pure di ripercuotersi sulle opere pubbliche nel nostro Paese. A lanciare l’allarme sulla Tav ...