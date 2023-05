“Nicola vittima della vostra negligenza” | passa il Giro d’Italia | la protesta dei familiari dell’autista morto

...strade della Costiera amalfitana sono stati collocati nella notte da parenti ed amici di... I familiari della, ricordando che su quelle strade negli anni ci sono stati numerosi incidenti ...della vostra negligenza', l'atto d'accusa che si legge lungo le strade della Costiera Amalfitana. Troppo spesso, infatti, le strade della Divina sono teatro di incidenti gravi, spesso ......mattina alcuni gruppi di persone si sono mobilitati per richiamare l'attenzione delle istituzioni su una maggiore manutenzione delle strade a distanza di tre giorni dalla tragica morte di...

“Nicola vittima della vostra negligenza”, passa il Giro d’Italia: la protesta dei familiari… Il Fatto Quotidiano

Monta la protesta in Costiera Amalfitana dove sono comparsi decine di striscioni contro la situazione in cui versano le strade. Questa mattina alcuni gruppi di persone si sono mobilitati