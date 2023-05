Nesta | «Partita troppo grande per il Milan Il ritorno? Tutto aperto!»

Leggi su inter-news

(Di giovedì 11 maggio 2023)che si conclude al Meazza con la vittoria in favore dell’Inter sul. Alessandro, con l’amaro in bocca, commenta dal campo la sconfitta del suosu Prime Video.APERTO ? Alessandroanalizza il match di San Siro: «Il, oggi, ha fatto davvero fatica perché ha trovato una squadra superiore. Ilavrebbe potuto subire anche più gol, ma l’Inter non ha avuto la freddezza di chiuderla. Il? E’ un’altrae ilpuò ancora farcela, è ancoraaperto. La squadra ha fatto fatica in mezzo al campo, l’Inter stava meglio e a centrocampo ha fatto davvero la differenza. Alla fine è andata bene così perché è finita solo 2-0 per loro. E’ ...