Nba playoff | Warriors e Knicks vincono in casa | sul 2-3 le serie con Heat e Lakers

(Di giovedì 11 maggio 2023) Regna l’equilibrio nelle semifinali di Conference deiNba. Quattrosu quattro sono sul 3-2 e ad aggiungersi all’elenco sono anche New York-Miamie Golden State-Los Angelessfruttano il fattore campo, trascinando la contesa in gara-6. Golden State batte 121-106 i gialloviola con tutto il quintetto iniziale più Poole in doppia cifra e un primo tempo chiuso con 70 punti. La copertina è di Steph Curry che mette a referto 27 punti e 8 assist, mentre sono 25 quelli di Wiggins (7 i rimbalzi). Doppia doppia da 20 punti e 10 rimbalzi per Green, mentre Payton ne aggiunge 13. Iai fermano ai 25 punti e 9 rimbalzi di LeBron James, mentre Anthony Davis va vicino alla doppia doppia ...

Da non dimenticare neppure i Mondiali di judo né idella Serie C di calcio, così come l'. Di seguito l'elenco completo di tutti gli eventi con il relativo palinsesto.... sinora, in post season: 1 - 0 al play - in, 5 - 0 ai. Los Angeles stavolta viene spazzata ... Ah, le stelle delle franchigie sono state inserite nei primi quintetti: Curry nel secondo, James ...Un Mvp che sta giocando i miglioridella carriera. Una stella disposta a fare un passo indietro per il bene della squadra. Un fenomeno emergente che conferma quanto di buono si dice di lui. Role players adatti e rodati e un ...

Warriors e Knicks non si arrendono: piegano Lakers e Heat. Green e Brunson super La Gazzetta dello Sport

Proseguono senza sosta i playoff in NBA, con le gare-5 delle semifinali di Eastern e Western Conference disputate nella notte italiana. Scopriamo insieme come sono andate le sfide andate in scena oltr ...Una vittoria che tiene i Knicks ancora in corsa, Brunson: “Ho cercato di fare il possibile per vincere, ora andiamo a Gara 6” I New York Knicks sono ancora in corsa per le finali di Conference e lo so ...