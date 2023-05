(Di giovedì 11 maggio 2023) Se un qualunque cittadino fosse chiamato a rendere un interrogatorio con un avviso di garanzia che non specifica le accuse penserebbe giustamente di subire un abuso di potere. La legge impone di chiarire qual è ilcommesso e quale la condotta incriminata e questo è un elemento basilare del principio di legalità. Questo principio è valido anche per le azioni disciplinari, un’ovvietà che evidentemente è sfuggita al Consiglio di Disciplina Territoriale dell’Ordine dei Giornalisti del Lazio che hail nostro collega Mario, vignettista del Fatto, per il 7 giugno. Mario è da settimane bersaglio di attacchi per una vignetta satirica che ironizza sulle ossessioni anti-immigrati della destra con protagonista la moglie del ministro Francesco Lollobrigida, Arianna Meloni, sorella della premier, a letto con un uomo di ...

Il vignettistaè statoil 7 giugno dall'Ordine dei Giornalisti, che ha avviato un procedimento disciplinare nei suoi confronti in merito alla vignetta a tema 'sostituzione etnica' sul ministro ...Sono statoil prossimo 7 giugno, quando il consiglio di disciplina si riunirà per ... Così, con non poca ironia, il vignettistaha commentato la comunicazione ricevuta dal presidente ...per il resto mantiene il silenzio, questa cosa di dover spiegare l'ironia, non gli piace ... e si schierano così dalla parte del potere: "Sono statoil prossimo 7 giugno, quando il ...

Natangelo convocato dall’odg senza reato: sembra una barzelletta ma è tristemente vero Il Fatto Quotidiano

EDITORIALE Marco TravaglioDirettore del Fatto Quotidiano CAMBIA DATA Lesa lollobrigidità 10 MAGGIO 2023 Avvertenza per i lettori. Ciò che ...EDITORIALE Marco TravaglioDirettore del Fatto Quotidiano CAMBIA DATA Lesa lollobrigidità 10 MAGGIO 2023 Avvertenza per i lettori. Ciò che ...