Natalità | Tajani | ' serve strategia ampia | utero in affitto non è la soluzione'

Lo ha detto Antonio, ministro degli Esteri intervenendo agli Stati Generali Della, in corso presso l'Auditorium di Roma. "Serve - aggiunge - una strategia più ampia, noi siamo sotto ...La scommessa sullaè il tema sul quale mettiamo in gioco il futuro del Paese e di noi ... Francesco Lollobrigida di FdI, Matteo Salvini per la Lega, Elly Schlein per il Pd e Antonioper ...Anche in questa terza edizione l'obiettivo degli Stati generali dellaè mettere tutti ... Elly Schlein, Antonio, Matteo Salvini, Carlo Calenda, Elena Bonetti, Francesco Lollobrigida - è ...

Tajani, contrario all'utero in affitto per aumentare la natalità - Politica Agenzia ANSA