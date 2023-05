Natalità | Siru | ‘dopo i 35 anni meno qualità spermatozoi per smog e stili vita’

... uroandrologo SIA e past president della Società italiana riproduzione umana () -. Lo accerta pure il recente rapporto dell'Oms sulla infertilità di coppia, pubblicato ad aprile 2023, in cui si ...Antonino Guglielmino, Past President della, Società italiana della riproduzione umana, ... che vede l'Italia tra i Paesi europei con il più basso tasso di. Si tratta quindi di ...... anche e soprattutto dei giovani", aggiunge il presidente. Come spiega ancora l'esperto ... peraltro in un paese come l'Italia, fanalino di coda perin Europa".

Natalità: Siru, 'dopo i 35 anni meno qualità spermatozoi per smog e ... Il Tirreno