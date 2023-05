Natalità | Schlein | ‘piano per asili nido può essere condiviso da tutte forze politiche’

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 11 maggio 2023) Noi ci siamo con il solito approccio nel merito, non per partito presto, ma per fare passi avanti “Noi siamo ossessionati dall’aumento degli”. Così Ellyagli Stati generali della. “Per tre motivi. Il primo perchè diminuisce le disguaglianze tra bimbi e contrasta la povertà educativa. Secondo perchè è uno strumento insostituibile di conciliazione tra i tempi di lavoro e quelli della famiglia. Terzo perchè in assenza di questi servizi, troppe donne sono costrette a fare scelte diverse” rispetto al lavoro. “Noi siamo ancora al 27,2% di posti disponibili per la fascia 0-3 anni. L’obiettivo del Trattato di Lisbona era il 33%. Dobbiamo correre perchè ci sono anche forti sproporzione tra Nord e Sud e questo puòun piano fortementeda ...