Natalità | pediatri | “Educazione sanitaria a scuola decisiva per frenare crollo nascite”

(Di giovedì 11 maggio 2023) (Adnkronos) – “Uno dei primi punti per mettere un freno alla caduta libera dellaè l’, che va fatta non solo negli studi dei medici, deie nei consultori, ma soprattutto adove i ragazzi devono comprendere anche i tempi della, legata all’orologio biologico. Partendo dal presupposto che laè uno dei momenti più belli della vita perché garantisce alla società una ricchezza non solo demografica, ma anche economica e sociale”. Lo ha detto Annamaria Staiano, presidente della Società italiana dia (Sip), intervenendo agli Stati generali dellain corso a Roma. “Come Sip – ha sottolineato – noi supportiamo ampiamente politiche di...

'Uno dei primi punti per mettere un freno alla caduta libera dellaè l'educazione sanitaria, che va fatta non solo negli studi dei medici, deie nei consultori, ma soprattutto a scuola dove i ragazzi devono comprendere anche i tempi della, ..."Uno dei primi punti per mettere un freno alla caduta libera dellaè l'educazione sanitaria, che va fatta non solo negli studi dei medici, deie nei consultori, ma soprattutto a scuola dove i ragazzi devono comprendere anche i tempi della, ...... intervenuto agli Stati Generali della, in corso a Roma, alla tavola rotonda dal titolo "Un figlio come bene comune". "Comeda tempo diciamo che dobbiamo favorire momenti ...