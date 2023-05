Natalità | Mattarella | ' Servono politiche attive per i giovani e per lo sviluppo delle famiglie'

Lo ha scritto il presidente della Repubblica, Sergio, in un messaggio inviato al presidente della Fondazione per la, Gianluigi De Palo, in occasione dell'avvio della terza ...In un messaggio inviato al presidente della Fondazione per lae del Forum delle Associazioni Familiari, Gianluigi De Palo, Il Presidente della Repubblica Sergioha parlato del calo demografico in Italia e della necessità di stimolare la ..."La coesione sociale del Paese si misura sulla capacità di dare un futuro alle giovani generazioni creando un clima di fiducia". A sostenerlo è il presidente della Repubblica, Sergio, in un messaggio inviato al presidente nazionale del Forum delle associazioni Familiari Aps Gianluigi De Palo . "La struttura demografica italiana manifesta uno squilibrio che deve ...

Stati Generali Natalità, Mattarella: “Si deve agevolare la formazione della famiglia” Sky Tg24